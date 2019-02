Intossicata dal gas della stufa, donna trovata morta in casa in via Trabucco

Un parente era andato a farle visita, ha bussato alla porta e non ricevendo alcuna risposta ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e al 118. Poi l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia e la macabra scoperta. Una donna di 85 anni, Giuseppina Cozzo, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Trabucco. Inutile ogni intervento dei sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori l’aria nell'appartamento in zona Cruillas era irrespirabile. Il sospetto è che l’anziana, che viveva da sola, sia morta a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Nel suo appartamento al primo piano infatti è stata trovata una stufa che però, quando i vigili del fuoco sono entrati con le loro maschere, era spenta.

L’ipotesi più plausibile è che la donna avesse acceso l’apparecchio per riscaldare casa. La fiammella della stufa si sarebbe spenta ma il gas, forse a causa di malfunzionamento, avrebbe continuato a fuoriuscire invadendo tutte le stanze e non lasciandole scampo. Sull’episodio indaga la polizia. Sul posto anche il medico legale per l’ispezione cadaverica e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.