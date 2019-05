Giallo alla Noce, donna trovata morta sul marciapiedi con una ferita alla testa

Donna trovata morta sul marciapiedi in via Settembrini. Giallo alla Noce dove stanotte la polizia è intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni passanti che avevano notato il suo corpo ormai esanime. Si tratta di una 44enne di origini polacche che aveva una vistosa ferita alla testa. Due le ipotesi al vaglio degli investigatori: potrebbe essere deceduta a causa di una violenta caduta o potrebbe essere stata colpita con un pesante oggetto contundente. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire se sia stato un tragico incidente o se dietro quanto accaduto ci sia altro.

In pochi minuti l'area è stata transennata dalle volanti dell'Upgsp e del commissariato Zisa-Borgo Nuovo per consentire al medico legale di eseguire l'ispezione del cadavere e alla Scientifica di effettuare i rilievi. Secondo il racconto di alcuni vicini il macabro ritrovamento del cadavere è stato preceduto da una lite scoppiata in casa tra la 44enne e il compagno con cui viveva. L'uomo, un 43enne ascoltato già nella notte negli uffici della Squadra Mobile, avrebbe confermato l'ipotesi della lite sostenendo però che la donna si sia allontanata subito dopo.

Sulla scorta dei primi elementi il pm ha disposto l'autopsia per accertare se la ferita riportata dalla 44enne polacca sia compatibile con un trauma dovuto alla caduta o se dietro ci sia altro. Alcuni vicini della coppia sostengono di aver sentito delle grida arrivare proprio dall'abitazione nella quale vivevano i due, non lontano dal punto in cui il cadavere è stato rinvenuto. Secondo alcuni abitanti della zona i due avrebbero litigato altre volte nel recente passato perché la donna aveva forse deciso di mettere fine alla loro relazione.