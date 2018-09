Scomparsa da 4 giorni, donna trovata morta in un giardinetto in via Ausonia

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina nel giardino di una casa in via Ausonia, al civico 33, all'altezza di via Valdemone. Si tratta di una 63enne ospite di una comunità alloggio per anziani, Demetra, che si trova al settimo piano dello stabile. Della donna si erano perse le tracce domenica scorsa. Inizialmente nessuno si era preoccupato, visto che la 63enne era solita fare lunghe passeggiate. Poi però non vedendola rientrare ne era stata denunciata la scomparsa.

Oggi la macabra scoperta. Il portiere del palazzo - insospettito dal cattivo odore - ha notato il corpo nel giardinetto di pertinenza di una casa che al momento è disabitata, e ha allertato la polizia. Il cadavere era in iniziale stato di decomposizione e presentava dei piccoli segni sul corpo. L'ipotesi è che la donna sia caduta giù dal settimo piano e che le ferite quindi siano state provocate dai rami di alcuni alberelli poco prima dell'impatto col suolo. C'è anche la possibilità che la 63enne si possa essere lanciata volontariamente, e che quindi si possa trattare di un suicidio.

Saranno le indagini a cercare di dare una risposta. Sul posto ci sono gli agenti della Scientifica che stanno effettuando i rilievi e il medico legale per l'ispezione cadaverica.

