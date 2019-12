Tragedia a Sferracavallo, donna si accascia per terra e muore

Una cena con gli amici, una passeggiata e poi il malore. Una donna di 61 anni è morta ieri sera vicino piazza Beccadelli, nella zona di Sferracavallo. La donna si sarebbe sentita male in un’area parcheggio vicina a un ristorante, dove sono intervenuti gli agenti delle volanti e i sanitari del 118 con un’ambulanza.

Qualcuno poco prima aveva chiamato segnalando una donna esanime per terra. Nonostante le manovre di primo soccorso per lei non c’è stato nulla da fare e dopo l’ispezione del medico legale è stato dichiarato il decesso per arresto cardiocircolatorio. La salma è stata restituita ai familiari per consentire loro di celebrare i funerali.