Malore mentre fa il bagno al mare, morta una donna a Mondello

Donna muore nelle acque di Mondello. Una 68enne è deceduta oggi mentre faceva il bagno nel tratto di mare vicino al commissariato di polizia di viale Regina Elena. Secondo una prima ricostruzione la donna si trovava in spiaggia con alcuni amici quando avrebbe deciso di concedersi una nuotata. Dopo un paio di bracciate però avrebbe accusato un malore.

I primi a intervenire sono stati i suoi amici, poi i bagnini del lido Italo-Belga. Nonostante le manovre di rianimazione e i soccorsi prestati dai sanitari del 118 per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche il personale dell'Ufficio locale marittimo della guardia costiera di Mondello. Il corpo della 68enne è stato coperto con un telo e nascosto sotto un ombrellone in attesa dell'arrivo del medico legale per l'ispezione del cadavere.