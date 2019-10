Tragedia a San Lorenzo, donna accusa malore e muore fuori da un locale

Tragedia davanti a un locale della movida. Una donna di 46 anni, Patrizia Lo Bono, è deceduta dopo aver accusato un malore mentre si trovava in un pub in zona San Lorenzo con amici. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari con un'ambulanza ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione la donna, residente allo Zen, aveva trascorso la serata tra i tavolini del locale e la pista da ballo. Per cause ancora da accertare avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciata a terra perdendo i sensi. Immediata la telefonata al 118.

I poliziotti hanno ascoltato i componenti della comitiva con cui la donna aveva trascorso la serata per cercare di ricostruire l’accaduto. Non è chiaro se la donna soffrisse di qualche patologia. Dopo l’ispezione cadaverica il pm di turno ha disposto l’autopsia presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico.