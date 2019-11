Tragedia in corso Calatafimi, donna si accascia sul marciapiede e muore

Tragedia in corso Calatafimi. Una donna di 67 anni, F.M.C., è deceduta questa mattina dopo aver accusato un malore mentre passeggiava con la sua borsa sotto braccio, all'altezza di via Carmelo Trasselli. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i carabinieri e chiesto l'intervento di un'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la donna prima di portarla in ospedale. Nonostante le manovre eseguite sul corpo della donna adagiato sul marciapiede, per lei non c'è stato nulla da fare. I militari hanno transennato l'area utilizzando come "scudi" una delle loro auto di servizio e il furgone dell'agenzia funebre. Sembrerebbe che il decesso sia dovuto a cause naturali.