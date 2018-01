Lei si inginocchia e lui la palpeggia davanti a tutti: caccia al maniaco alla Noce

Caccia al maniaco alla Noce. Un uomo ha avvicinato e palpeggiato una ragazza che si trovava in via Adolfo Holm. E' successo ieri, in pieno giorno. La giovane, che camminava sul marciapiedi, era stata probabilmente adocchiata da un uomo, con capelli e carnagione scura. Non appena si è chinata per sistemare il proprio zainetto, la ragazza è stata palpeggiata (in quel momento in via Holm c'erano diverse persone). Poi si è rifugiata in un panificio e da lì ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati i poliziotti che si sono messi subito a caccia del maniaco.