"Donna in pericolo di vita", trasferita da Palermo a Genova con volo dell'Aeronautica

"Una donna in imminente pericolo di vita" è stata trasportata d'urgenza nel pomeriggio di ieri da Palermo a Genova a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° stormo dell'Aeronautica militare per essere ricoverata al Gaslini. Lo ha reso noto l'Aeronautica militare, spiegando che "la richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla prefettura di Palermo alla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento con le prefetture".

Un Falcon 900, pronto 24 ore su 24 per questo genere di necessità, è decollato dall'aeroporto di Ciampino poco prima delle 16 in direzione di Palermo. La donna è stata prelevata e con lei hanno viaggiato anche alcuni familiari e un'equipe medica per l'assistenza durante il volo. Il Falcon 900 è atterrato poi a Genova e la paziente è stata trasferita in ambulanza all'istituto Gaslini.