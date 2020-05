Altra donna incinta positiva al Coronavirus, dimessa dopo un breve ricovero in ospedale

Un’altra donna incinta positiva al Covid-19. Mercoledì una 31enne palermitana è stata portata con un’ambulanza del 118 all’ospedale Cervello dopo aver manifestato i primi sintomi. Nei giorni precedenti al ricovero era stata tenuta sott’osservazione dai sanitari dell’Asp in quanto rientrava tra i “contatti stretti” del marito, che da circa due settimane si trova in ospedale proprio a causa del virus.

All’insorgenza della tosse la 31enne, arrivata al quinto mese di gravidanza, è stata sottoposta all’ennesimo tampone rinofaringeo che questa volta ha dato l’esito temuto: positiva al Coronavirus. La donna è stata quindi portata e trattenuta in ospedale per tenere sotto monitorare, per circa 24 ore, le sue condizioni cliniche e quelle del bambino. Il tampone successivo e il test sierologico hanno invece ribaltato il risultato: negativa

I medici hanno studiato il caso della donna pausintomatica per cercare di chiarire la sua situazione, preferendo però rimandarla a casa per tenerla sotto controllo tramite la sorveglianza domiciliare. Le sue condizioni e quelle del feto - fanno sapere dall’ospedale - sono buone, come confermato anche al termine della visita ginecologica.

Gravi ma stabili le condizioni dell’altra paziente incinta, alla ventottesima settimana di gravidanza, ricoverata nel reparto di Rianimazione del Cervello. La donna, una bengalese di 34 anni rientrata a Palermo da Londra, si trova tutt’oggi sotto sedazione e con ventilazione meccanica. Gli accertamenti sul bimbo che porta in grembo non avrebbero evidenziato alcuna sofferenza fetale.

Due giorni sono state consegnate due sacche di plasma autoimmune arrivate da un’azienda ospedaliera di Pavia. Le sacche sono state a portate a Palermo con un volo di Stato, atterrato in una delle piste dell’aeroporto Falcone-Borsellino, per poi essere affidate al personale del 118 e scortate dalla polizia fino alla consegna al Cervello.