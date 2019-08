Tragedia a Partinico, donna muore folgorata in doccia

Donna trovata morta nella doccia di casa. Tragedia a Partinico dove una donna di 78 anni, Giuseppa Saputo, è deceduta ieri sera dopo essere stata folgorata da una scarica elettrica mentre si trovava in bagno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Partinico e i sanitari del 118, ma per l’anziana non c’era più nulla da fare. Indagini in corso per chiarire cosa sia accaduto e se ci sia stato un malfunzionamento del sistema salvavita.

Dopo l’ispezione del cadavere da parte del medico legale e i primi accertamenti eseguiti dagli investigatori, la Procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione del funerale.