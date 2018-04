Terrasini raccoglie l'appello di Biagio Conte: donati cibo e indumenti alla Missione

Terrasini raccoglie l'appello di Biagio Conte e si mobilita per i poveri. Ieri mattina i volontari della Missione "Speranza e Carità" si sono recati nel Comune per prendere il cibo e gli indumenti donati dai residenti e raccolti domenica scorsa nella chiesa di Santa Rosalia e in quella della Provvidenza dopo l'annuncio fatto dai parroci la domenica precedente.

"Un segno di riconoscenza della comunità terrasinese - afferma il sindaco Giosuè Maniaci - nei confronti di Biagio Conte e della Missione "Speranza e Carità" che ha ospitato e ospita nostri concittadini svantaggiati senza chiederci nulla".

Gallery