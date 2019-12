Sindacato al fianco dei bimbi venezuelani: spediti vestiti, cibo e farmaci

La Fials Palermo scende al fianco della comunità venezuelana e soprattutto dei bambini che vivono nel Paese sudamericano colpito da una grave crisi. La segreteria aziendale Fials dell’ospedale Giglio di Cefalù ha raccolto materiale pediatrico, farmaci, occhiali da vista e alimenti da spedire alla comunità di emigrati. L’iniziativa è stata coordinata da Giuseppe Angiletti, Peppe Sorte, Fabiana Berardi e Gabriele Dolce ed è stata condivisa dalla segreteria della Fials Palermo guidata da Enzo Munafò e dal vice Giuseppe Forte.

Il sindacato ha consegnato anche altro materiale all’Ali, l’associazione latino americana in Sicilia, che si è fatta carico di ritirare la merce per spedirla assieme ad altre donazioni direttamente a Caracas. Durante la raccolta di solidarietà la Fials ha ricevuto inoltre 50 chilogrammi di latte in polvere e decine di occhiali da vista grazie alla collaborazione di Foto Ottica Paolo di Bagheria. "Questa iniziativa - spiega Angiletti - rimarca la mission del sindacato all'insegna dei valori della solidarietà e dell'integrazione. Sono valori fondamentali per un'organizzazione di lavoratori che guarda alle persone in difficoltà e vuole intervenire in favore di chi ha bisogno di aiuto, oltre i problemi quotidiani che ci troviamo ad affrontare".