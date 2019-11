Al Civico arrivano le poltrone trasfusionali per la chemioterapia e i giochi per i bimbi

Acquistate dalle associazioni Aslti e Spia Onlus le poltrone trasfusionali per la chemioterapia e i giochi per allestire una piccola ludoteca all’interno del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico. L'acquisto è stato possibile grazie al contributo di UniCredit.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio in cui opera - dichiara Roberto Cassata, responsabile relazioni con il territorio Sicilia di UniCredit - anche in virtù del nostro ruolo di banca di riferimento. In UniCredit crediamo che per fare bene bisogna fare del bene e questo si traduce concretamente in diverse iniziative".

Il contributo di UniCredit è stato finanziato dalla ‘UniCreditCard Flexia Classic E’, una carta di credito che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territori.



Gallery