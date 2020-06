Una statua di San Filippo Neri sarà donata alla parrocchia dello Zen

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La compagnia dell'Immacolata e San Filippo Neri, associazione laicale fondata nel 2005 a Palermo, donerà martedì alle 18,30 alla parrocchia San Filippo Neri, nel quartiere Zen, una statua del Santo dei giovani e patrono del quartiere periferico della città. Sarà l'assistente spirituale della compagnia, don Giuseppe Di Giovanni, attuale parroco della chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa, a consegnare al parroco dello Zen, padre Miguel Pertini, la statua di San Filippo durante un momento comunitario di preghiera.

“L'esempio di San Filippo - afferma don Giuseppe Di Giovanni - ci sproni a promuovere la formazione umana, spirituale e culturale dei giovani con il metodo originale e attuale dell'Oratorio per sostenere i ragazzi di oggi con le nuove sfide sociali ed emergenze educative per la formazione integrale della persona e per costruire l'avvenire della nostra città di Palermo che anela a risorgere a partire dalle nostre periferie da valorizzare e promuovere”.