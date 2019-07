"Anche le parrocchie organizzino raccolte di sangue", appello di Lorefice per la donazione

"Dio ama chi dona con gioia!". Con queste parole l'Ufficio diocesano di pastorale della salute, con il consenso dell'arcivescovo Corrado Lorefice, rilancia l'appello ai cittadini per la donazione di sangue. In estate si assiste a un calo delle donazioni, con pesanti conseguenze per quanti devono subire un intervento.

"Purtroppo la necessità di ricevere il sangue non va in vacanza e non dà riposo a tanti malati, specialmente ai pazienti talassemici, il cui benessere dipende fortemente dal ricevere la trasfusione di sangue - dicono dall'Arcidiocesi - . Sarebbe un generoso segno di condivisione organizzare raccolte di sangue presso le parrocchie dei luoghi della Diocesi dove nei mesi estivi aumenta la popolazione, perché luoghi di villeggiatura. Confidiamo nell’ascolto di questo appello, che è stato già raccolto dai vari corpi delle forze dell’ordine, che sono sempre di esempio di generosità".

A Palermo, nei giorni feriali, le donazioni possono essere effettuate presso i reparti di Medicina trasfusionale degli ospedali Villa Sofia, Cervello, Policlinico e Civico, oltre che presso le associazioni volontarie dei donatori (Advs, Avis, Ates, Aimatos, Fratres, Ass. Donatori di sangue Massimo Fiore, Thalassa).