Palermo sostiene l'ospedale Cervello contro il Coronavirus

Siamo in un momento di forte emergenza e ognuno può fare la sua parte. Sono partite molte campagne e la città di Palermo per fortuna risponde bene e con generosità. Ho chiesto al Direttore dell'Unità di Anestesia e Rianimazione dell'Osp Cervello cosa potesse servire e mi ha risposto che serve urgentemente un Broncoscopio a fibre ottiche per la diagnosi di Covid-19 del costo di circa 10 mila euro. Io penso che ce la possiamo fare. Pensiamo a quanto stiamo "risparmiando" nel nostro isolamento in casa. Io verso intanto la cifra che avrei speso per andare al ristorante con la famiglia per festeggiare il compleanno di mia figlia. Grazie a tutti per quello che farete. Insieme per Palermo e contro il Covid-19.

Maria Magliokeen organizza questa raccolta fondi: qui il link per donare.