Muore a 9 anni all'ospedale dei bambini: con i suoi organi vivranno altri otto piccoli

La morte di una bambina, il dolore straziante della sua famiglia e la scelta di trasformare la tragedia in speranza di vita per altri piccoli. Carola Benedetta Catanzaro, 9 anni di Sciacca (10 fra poche settimane), è stata colpita da aneurisma cerebrale e trasportata in elisoccorso all'ospedale dei Bambini dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. La piccola ha lottato ma non ce l'ha fatta. Si è spenta giovedì scorso.

Sua madre e suo papà hanno dato il consenso all'espianto degli organi. Uno slancio d'amore capace di dare speranza di vita ad altri bambini che hanno bisogno di un trapianto e alle loro famiglie. Le cornee, i polmoni, il fegato ed i reni faranno vivere altri otto piccoli. Il primo a ringraziare i genitori di Carola è stato il sindaco di Sciacca dove oggi - nel giorno dei funerali - in segno di lutto le bandiere sono rimaste a mezz’asta: "Grazie - ha detto Francesca Valenti - per il generoso gesto".