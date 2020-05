Inter club Palermo "Sangue nerazzurro" dona mascherine chirurgiche all'ospedale Cervello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Inter club Sangue Nerazzurro Dan nei giorni scorsi ha organizzato una raccolti fondi per aiutare l'ospedale Cervello per combattere il Covid-19. In tutto sono state fatte recapitare 700 mascherine chirurgiche presso il reparto Nefrologia dell'ospedale che provvederà a smistare in altri reparti. "Le donazioni sono state effettuate da molti soci del nostro Inter club e non solo! Volevo ringraziare a uno a uno tutti voi che hanno partecipato, a nome mio e di tutto lo staff. Grazie di cuore a tutti", dice Francesco di Giacinto, presidente dell'associazione Inter club Palermo Sangue neroazzurro.