Farmaci antinfluenzali gratis per i bisognosi, al via le donazioni della coop "La Pira"

Farmaci e parafarmaci antinfluenzali gratuiti per i bisognosi. A distribuirli da domani fino a giovedì sarà la “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus”, che collabora con l’Ordine dei Farmacisti di Palermo al progetto di farmacia solidale “Raccogliamo la Solidarietà”.

"Visto il repentino e drastico calo delle temperature, che ha comportato una rapida diffusione del virus influenzale in Sicilia, come confermato dal dipartimento delle Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’assessorato della Salute della Regione, distribuiremo gratuitamente i farmaci antinfluenzali a chi, pur avendone bisogno, non ha la possibilità per acquistarli".

Così si legge in una nota della coop La Pira, che aprirà la propria sede di via Regina Maria di Sicilia 27/31 dalle ore 14 alle 19.30, il 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 19.30 ed il 2 gennaio dalle ore 9 alle 13. In Sicilia sono già 17.650 i casi di soggetti colpiti dal virus influenzale nell’utlimo mese (con circa 370 casi nell’ultima settimana).