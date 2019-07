Donazione di giocattoli ai piccoli talassemici del Civico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una delegazione di alunni della classe 1^ D della D.D. "Alcide De Gasperi" di Capaci, accompagnati dai genitori e dalla maestra Elena Milone, ha portato in dono dei giochi ai piccoli pazienti talassemici in cura presso la U.O.C. Ematologia con Talassemia dell'Ospedale Civico di Palermo. Un gesto di grande sensibilità da parte dei bambini che deriva, oltre che dalle famiglie, anche dal lavoro svolto dall'Insegnante in classe. La Fasted Palermo Onlus, associazione che assiste i pazienti in reparto, ringrazia per questi gesti che rendono più leggera e piacevole la permanenza dei piccoli pazienti in reparto durante la trasfusione. Con un piccolo gesto si possono raggiungere grandi obiettivi.