Pannolini e latte in dono per i bimbi meno fortunati: consegnati all’arciprete della basilica di Maria Assunta

Torna, come annunciato, a distanza di poche settimane dal precedente appuntamento, il progetto "Briciole di salute" promosso e patrocinato dalla delegazione siciliana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, con sede a Palermo. La donazione di generi alimentari e presidi sanitari per la prima infanzia é stata effettuata personalmente a monsignor Aldo Giordano, arciprete della Basilica Maria Assunta, da Antonio Fundarò, Pietro Francesco Mistretta e Antonio Vitiello all'interno della prestigiosa sagrestia.

Monsignor Aldo Giordano ha tenuto a ringraziare il delegato vicario del Sacro Militare Ordine Costantiniano di Giorgio, il nobile Gran Croce Antonio Di Ianni. "Briciole di salute" ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza ai bisogni dei più poveri mediante la condivisione e la solidarietà. Il progetto costantiniano intende intervenire in quei casi in cui la difficoltà di accesso ai presidi sanitari e agli omogeneizzati, tra i tanti donati, a causa dei costi elevati mette a rischio la salute dei neonati e dei bambini più vulnerabili dal punto di vista sociale e dal punto di vista clinico. “Un grazie va ai volontari che, come la signora Enza Pizzolato, rendono possibile questo impegno a favore della dei bambini e dei neonati” ha commentato al termine del breve incontro pomeridiano Antonio Fundarò.

Gallery