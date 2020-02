L'incendio al Parco della Salute, donati 5 mila euro per ricomprare i giochi distrutti

Cinquemila euro per la onlus Vivi Sano che gestisce il Parco della Salute, lo spazio pubblico del Foro Italico intitolato a Livia Morello. A donarli è Amg Gas, la società di vendita di gas e luce di Palermo: "Potranno essere utilizzati ricomprare i giochi distrutti dall'incendio di fine gennaio". La decisione è stata presa dal presidente della società, Vincenzo Costantino, e dall’amministratore delegato, Muia Vitale.

“La notizia dell’incendio e di un gesto grave compiuto contro un luogo che è stato recuperato, restituito alla fruizione della città e - sottolinea il presidente Vincenzo Costantino - frequentato da sportivi, famiglie e bambini ci ha profondamente colpito. Conosciamo e condividiamo pienamente lo spirito che anima questo spazio, chi lo gestisce e il piacere di chi lo affolla e come già fatto in passato abbiamo voluto testimoniare in modo concreto la nostra presenza e vicinanza con una donazione”. “Amg Gas, che è un’azienda locale e ha tra i suoi valori proprio il territorio e la sua promozione, è presente – dice l’amministratore delegato Muia Vitale- ed è felice di fare la sua parte”.

Da fine gennaio ad oggi sono state tante le iniziative di solidarietà messe in campo da associazioni e cittadini. Solo per citarne una lo scorso 5 febbraio, i giovani talenti del laboratorio teatrale "Arte a tutto tondo" hanno messo in scena lo spettacolo Sister Action, sul palco del Teatro Savio, per raccogliere fondi destinati all'acquisto di una nuova goletta, il gioco distrutto dalle fiamme.