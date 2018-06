Incontro con don Maurizio Patriciello alla parrocchia San Paolo Apostolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Parrocchia San Paolo Apostolo di Palermo e l'Associazione Giovani 2017 3P Onlus, in preparazione della visita di Papa Francesco a Palermo, vi invitano a partecipare all'incontro con Don Maurizio Patriciello che si terrà Venerdì 29 giugno alle ore 20:45 presso i locali della Parrocchia P.zza San Paolo n.5 - Palermo. "Le periferie? No grazie! Siamo cittadini!" Dice Don Maurizio Patriciello, il parroco anti roghi di Caivano (Napoli), "Quello che preoccupa non è la gestione dei rifiuti urbani ma quelli tossici che sono stati interrati o che vengono bruciati nelle nostre campagne. Dobbiamo sapere chi viene nella nostra Campania a sversare".

"Noi abbiamo già pagato il prezzo, e lo stiamo pagando ancora, di questa emergenza", ha detto il parroco ricordando quanti - e anche diversi bambini - sono morti per malattie oncologiche. "Qui non si dorme. Abbiamo paura per i nostri bambini, quando di notte il fetore invade le nostre case." Cittadini Palermitani vi aspettiamo tutti venerdì 29 giugno alle ore 20:45 per condividere insieme a Don Maurizio Patriciello momenti unici che potranno stimolare le nostre Coscienze, dando vita e vitalità a Palermo partendo da Borgo Nuovo non zona periferica ma unica Città Palermitana.

