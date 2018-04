Giochi all'aria aperta e tanto sport al parco, anche il sindaco a "La domenica Favorita"

Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte questa mattina, a Villa Niscemi, all'avvio delle attività previste per il secondo appuntamento de "La domenica Favorita" e ha, poi, visitato diversi dei punti di attività all'interno del Parco. "Una straordinaria manifestazione - ha dichiarato Orlando - e una immancabile occasione per acquistare consapevolezza delle bellezze della nostra città e per imparare ad averne cura, vivendole e facendole vivere. Una manifestazione che si sposa perfettamente con l'attuale momento storico che vive il capoluogo, un momento di grande attrazione turistica nazionale e internazionale; un momento di grande visibilità e sempre maggiore vivibilità. Un caloroso ringraziamento va agli organizzatori e ai promotori dell'evento, insieme alle centinaia di volontari e membri degli enti e associazioni coinvolti, che col loro impegno mostrano grande amore per Palermo a trecentosessanta gradi".

"La domenica Favorita" ha preso il via alle 8 e andrà avanti fino alle 15. Tante le attività per bambini, sportivi e famiglie, tra gioco, cultura e sport.

Le principali attività sono rivolte ai bambini, i “veri” eredi del parco. Per loro il palinsesto, ne corso delle quattro giornate, offre spettacoli di bolle a cura del Mago Lollo, voli in mongolfiera fino a 30 metri d’altezza nel Giardino dello Sport, bumber ball nel prato di Case Rocca. Ma anche una vera e propria “caccia al tesoro”, a partire da villa Niscemi e lungo tutto il parco. E poi ancora giochi per bambini dai 4 ai 14 anni, come rubabandiera, corsa dei sacchi, tiro alla fune o quattro cantoni e tantissimi laboratori creativi. Alcuni sono ad ingresso libero, altri a pagamento - come il volo in mongolfiera che ha un costo di 15 euro.

In un parco più grande del Central Park di New York non può mancare d certo lo sport: alla Favorita si potranno fare lezioni di pattinaggio, capoeira, crossfit, street workout, trail running e duathlon. Inoltre scuola di bici al Campo ostacoli, anche per bambini dai 4 ai 14 anni. Sono previsti pure dei corsi di avviamento al paratriahtlon giovanile e tante manifestazioni, come “Palermo in rosa”, la corsa non agonistica a passo libero contro la violenza sulle donne.

