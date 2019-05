Leggi razziali associate a Salvini, la slide della discordia: prof sospesa al Vittorio Emanuele

Una slide che accosta Salvini alle leggi razziali, bufera al Vittorio Emanuele III dove una professoressa è stata sospesa per 15 giorni per non aver vigilato sul lavoro realizzato dai suoi alunni. Lo scorso 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, alcuni studenti dell'istituto di via Duca della Verdura, hanno realizzato un video montando delle slide: in una di queste l'immagine delle leggi razziali introdotte da Mussolini nel 1938 viene accostata ad una foto scattata durante la conferenza stampa di presentazione del Decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Per questo l’Ufficio scolastico provinciale ha inflitto a Rosa Maria Dell'Aria, docente di italiano, il provvedimento disciplinare entrato in vigore l'11 maggio. Per due settimane il suo stipendio sarà anche dimezzato. "Tutto - racconta a PalermoToday il figlio dell'insegnante, l'avvocato Alessandro Luna - è partito dai social il 28 gennaio. Claudio Perconte, attivista di destra, ha scritto un tweet indirizzato anche al ministro Marco Bussetti per spiegargli l'accaduto dal suo punto di vista".

"Salvini-Conte-Di Maio? Come il reich di Hitler, peggio dei nazisti. Succede all’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, dove una prof per la Giornata della memoria - recita il tweet - ha obbligato dei quattordicenni a dire che Salvini è come Hitler perché stermina i migranti. Al Miur hanno qualcosa da dire?". Al messaggio risponde la leghista Lucia Borgonzoni, sottosegretaria ai Beni culturali: "Se è accaduto realmente andrebbe cacciato con ignominia un prof del genere e interdetto a vita dall’insegnamento. Già avvisato chi di dovere".

Contestualmente il Ministero ha inviato una comunicazione scritta segnalando l'accaduto all’Ufficio scolastico provinciale che ha effettuato un'ispezione e poi fatto scattare la sanzione per la docente. Secondo l'Ufficio scolastico provinciale "sono venuti meno i doveri di controllo della funzione di docente". Intanto stamattina, per parlare con la preside Fiorella Aiena e ricostruire l'accaduto, a scuola è arrivata la Digos.

"Il controllo - replica l'avvocato - può essere solo diretto al contenuti didattico scientifico dell'elaborato ma non può spingersi a sindacare la manifestazione di pensiero elaborata dagli alunni a meno che questa manifestazione di pensiero non sia contraria al buon costume, non contenga elementi offensivi o non minacci l'ordine pubblico. Sosteniamo inoltre che in ogni caso andare a sindacare sul contenuto delle lezioni dell'insegnante è comunque contrario al principio di libertà dell'insegnamento anch'essa costituzionalmente garantita". La memoria difensiva prodotta da Alessandro Luca contesta il provvedimento anche perchè "nelle slide che i ragazzi hanno montato - conclude il figlio dell'insegnante - viene fatto un paragone tra le leggi razziali e il decreto sicurezza partendo da un ragionamento sui diritti umani. Sono conclusioni alle quali gli studenti sono arrivati dopo aver letto il libro 'Questa sera è già domani' di Lia Levi che ha vinto il premio Strega 2018, le dichiarazioni di Liliana Segre e vedendo il documentario Ieri e oggi".

Il provvedimento dell'Ufficio scolastico provinciale non è piaciuto nemmeno alle colleghe di Dell'Aria che hanno avviato una raccolta firme per evitare la sospensione dell'insegnante e scritto una comunicazione all'Ufficio nel quale prendono le sue difese spiegando che Dell'Aria ha sempre tenuto un comportamento corretto e sottolineando la sua apoliticità di mia madre che è sempre stata lontana da quel mondo. Il loro sostegno non è bastato: Dell'Aria tornerà in servizio solo il prossimo 27 maggio.