Bottiglie in vetro, lattine e alcolici proibiti per il Festino: divieto di vendita per i commercianti

Bottiglie di vetro, lattine e alcolici banditi dalla sfilata del carro trionfale dalla Santuzza il 14 luglio. Il Comune punta sulla sicurezza del Festino e con un'ordinanza sindacale impone i divieti.

La vendita delle bevande in vetro è proibita a tutti i commercianti sia stanziali che ambulanti che operano in corso Vittorio Emanuele, piazza Marina, via Cala, Foro Italico, zona piazza Kalsa, via Lincoln, zona stazione centrale (piazza Giulio Cesare), piazza Sant’Erasmo e piazza Fonderia. Le sanzioni previste per chi infrange le regole vanno dai 25 ai 500 euro.