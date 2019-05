Vietato fumare nella spiaggia di Capaci, fino a 500 euro di multe per i trasgressori

Dal primo giugno vietato fumare nelle spiagge di Capaci e abbandonare rifiuti di prodotti da fumo (cicche di sigaretta, pacchetti, astucci, ecc.) sul suolo e nelle acque. Il sindaco Pietro Puccio ha firmato l'ordinanza che introduce multe da 25 a 500 euro per i trasgressori. L'obiettivo è duplice: tutelare e salvaguardare la salute dei cittadini e l'ambiente. Sarà consentito fumare solo nelle piattaforme degli stabilimenti balneari, nei bar e nei locali annessi.

"Riteniamo - spiega il primo cittadino - che l’adozione di tali provvedimenti sia una decisione anche eticamente doverosa per tutelare l’incolumità e la salute di tutti, soprattutto dei non fumatori e delle persone più deboli (anziani, bambini, donne in stato di gravidanza). Riteniamo inoltre che uno dei compiti principali di un amministratore sia anche quello di non assecondare passivamente e di non strizzare l’occhio furbescamente alle cattive abitudini dei propri concittadini, ma di proporre concretamente, attraverso degli atti amministrativi, delle indicazioni eticamente gratificanti in direzione di comportamenti civici sempre più virtuosi".

Per tutelare il decoro urbano il sindaco ha firmato anche una seconda ordinanza che obbliga i cittadini alla pulizia e al ripristino del suolo del sagrato delle chiese locali e/o del Palazzo Comunale con relative aree pertinenziali, dal riso, dai coriandoli, dai petali di rosa, dalla carta e da ogni altro tipo di materiale lanciato in occasione di festeggiamenti per matrimoni con il rito civile o religioso, o per altri eventi e/o ricorrenze (battesimi, comunioni, cresime, ecc.), sia di carattere pubblico che privato.

"Tale misura, anche se mira a limitare e ad arginare una liberatoria manifestazione di gioia - conclude Puccio - in occasione di una ricorrenza particolare (pur se comprensibile sotto l’aspetto emotivo ed umano), si è resa opportuna al fine di tutelare l’incolumità pubblica da un potenziale pericolo per la sicurezza dei pedoni ed il decoro delle aree antistanti il sagrato delle chiese e l’ingresso del palazzo istituzionale del Comune".