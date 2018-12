Capodanno al Politeama: banditi petardi, bottiglie di vetro e spray al peperoncino

Niente alcol, spray al peperoncino né fuochi d’artificio. Questi gli oggetti banditi dall’Amministrazione per la notte di Capodanno in piazza Castelnuovo, quando saliranno sul palco Goran Bregovic, Red Ronnie e le bande emergenti che accompagneranno i palermitani verso il nuovo anno. A deciderlo è stato il sindaco Leoluca Orlando con un’ordinanza sindacale firmata ieri per la notte a cavallo tra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2019.

L’ordinanza vieta per l’ultima notte dell’anno, si legge in una nota inviata dal Comune, “la commercializzazione di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro e di alluminio”. Le bevande potranno quindi essere acquistate e ma dovranno essere versate nei bicchieri di carta o di plastica, mentre quelle contenute in bottiglie di plastica devono essere private del tappo. Il divieto viene esteso a tutti gli esercenti, anche ambulanti, che si troveranno in: piazza Castelnuovo, piazza Ruggiero Settimo, via Turati, via Emerico Amari, via Ruggero Settimo, zona via Libertà, via La Lumia, via Daita, piazza Don Sturzo, piazza Verdi e via Principe di Belmonte.

L'ordinanza vieta inoltre, in tutta la città, l'utilizzo dello spray urticante e dalle ore 12 del 31 dicembre 2018 fino alle ore 7 del 7 gennaio 2019 l'uso di petardi, mortaretti ed artifici similari di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico. La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo compreso tra i 25 e 500 euro, cui si aggiunge il sequestro del materiale pirotecnico.