Passeggiate ecologiche, danza e processioni: divieti e strade chiuse nel weekend

Passeggiate con raccolta di rifiuti annessa, il primo maggio degli studenti e dei lavoratori, raduni ludico-sportivi e altro ancora. La polizia municipale ha reso note le variazioni al traffico per il weekend 28-29 aprile comunicando quali saranno le strade chiuse e le varie aree in cui è vietata la sosta. Ma saranno anche tanti altri gli eventi previsti per il fine settimana.

Sabato mattina l’associazione “Retake” organizza un percorso di volontari che dal Parco della Salute, di fronte Porta Felice e ritorno, correranno insieme raccogliendo i rifiuti che incontreranno lungo il tragitto.

Da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio

sono programmati numerosi eventi nell’ambito della manifestazione "Primo Mag(g)ione – Primo Maggio studentesco" che richiederanno straordinari servizi di vigilanza a piazza Magione e nelle aree limitrofe interdette alla circolazione veicolare. Nelle stesse giornate il Cassaro basso (via Vittorio Emanuele tratto compreso tra via Roma e Porto Salvo) sarà chiuso alla circolazione veicolare. Sabato e domenica il progetto "Panormus – la scuola adotta la città" prevede lo svolgimento di eventi a piazza Beati Paoli.

Domenica 29 aprile

Dalle ore 11 alle ore 13, a piazza Ruggero Settimo, ai Quattro Canti e al Foro Umberto I si terrà il raduno ludico-sportivo "Let’s dance" e nel pomeriggio si svolgerà la processione del simulacro di San Francesco di Paola nel centro città.

Sabato 28 aprile

Ore 10 (fino alle ore 13) - Passeggiata dal Parco della Salute (di fronte Porta Felice) e ritorno - Associazione "Retake". Itinerario: Parco della Salute, Foro Umberto I, Villa Giulia, via Lincoln, via Garibaldi, piazza Rivoluzione, via Aragona, via Paternostro, via Vittorio Emanuele, piazza Marina, Foro Umberto I, Parco della Salute.

Sabato 28 e domenica 29 aprile

- Ore 8.00 (di sabato 28 aprile 2018 fino alle ore 7 del 2 maggio 2018) - Piazza Magione - "Primo Mag(g)ione - Primo Maggio studentesco" (Ordinanza dirigenziale 486);

via Carlo Rao, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata, compreso lo slargo interno;

via Gaetano Filangeri, tratto compreso tra via Carlo Rao e via Carlo Botta: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

via Carmelo Pardi, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

via Filippo Evola, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

piazza Magione, intera area: divieto di sosta con rimozione coatta;

via Magione, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

via Castrofilippo, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

via Teatro Garibaldi, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

via Francesco Riso, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

via dello Spasimo, tratto compreso tra via della Vetriera e piazza Magione: chiusura al transito veicolare;

via Carlo Botta, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

- Ore 9 (fino alle ore 13) - Piazza Beati Paoli - “Panormus – la scuola adotta la città” (Ordinanza dirigenziale 485);

piazza Beati Paoli, intera piazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta il 27, 28 e 29 aprile 2018 dalle ore 9 alle ore 13.

- Ore 15.30 (sabato pomeriggio alle ore 22.30 di martedì 1 maggio) - chiusura del Cassaro Basso;

via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via Roma e Porto Salvo: chiusura alla circolazione veicolare.

Domenica 29 aprile

Ore 16:30 (fino alla conclusione del percorso) - Processione simulacro San Francesco di Paola.

Itinerario: piazza San Francesco di Paola, piazza Giovanni Amendola, via Paolo Paternostro, via Niccolò Garzilli, via Valerio Villareale, via Ruggero Settimo, via Maqueda, piazza Villena (Quattro Canti), corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Cavour, piazza XIII Vittime, via Crispi, sosta al porto. Via Crispi, via Benedetto Gravina, via Giuseppe La Masa, via Collegio di Maria al Borgo, via Domenico Scinà, piazza Luigi Sturzo, via Filippo Turati, via Dante, via Principe di Villafranca, via Benedetto d’Acquisto, via Brunetto Latini, via Giorgio Gemmellaro, via Pietro d’Asaro, via Filippo Juvara, via Re Federico, corso Camillo Finocchiaro Aprile, via Polara, via Giovanni Pacini, via Vito La Mantia, via Zoppo di Ganci, via Re Federico, via Filippo Juvara, via Cluverio, piazza San Francesco di Paola, via Villa Filippina, via Salesio Balsano, via Volturno, via Tunisi, via Rodi, via Tripoli, via Carini, piazza San Francesco di Paola, via Sant’Oliva, Chiesa.