Divieti di balneazione, corretta l'ordinanza: "restituito" tratto di mare a Barcarello

Un decreto dell'assessorato regionale alla Salute individua nuovi tratti di costa non balneabili e ne "restituisce" altri: il Comune corregge in corsa i divieti. Lo fa con un'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando, che modifica parzialmente le zone off limits per tutta la stagione balneare (fino al 31 ottobre).

In sostanza, è stata ampliata la zona balneabile a Barcarello (sembra che nel precedente decreto ci fosse un errore materiale) ed è stato introdotto un divieto nella zona rocciosa in prossimità de La Torre (verso Capo Gallo) per la presenza delle barche nel porticciolo e non per inquinamento da scarichi fognari. Permangono i divieti nella spiaggia di Vergine Maria, in un piccolo tratto di Mondello e nello specchio di mare che "corre" lungo i sette chilometri della Costa Sud: dalla fine del porto di Sant'Erasmo al Lido Olimpo, passando per la spiaggia di Romagnolo e il porto della Bandita.

All'Amat è stato affidato il compito di installare la segnalatica verticale con i divieti di balneazione, in conformità a quanto disposto dall’apposito provvedimento regionale, congiuntamente alla polizia municipale che dovrà delimitare le aree interdette.





