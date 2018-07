Dito trovato nel gelato, riapre il bar Gilda a Passo di Rigano

Riapre i battenti il bar Gilda di via Evangelista di Blasi. Il locale era stato chiuso il mese scorso dopo che un cliente aveva trovato una falange nel gelato. La ripresa delle attività, come riporta il Giornale di Sicilia, arriva dopo la bonifica di alcuni macchinari e i controlli da parte dell'Asp e dei carabinieri.

Il fatto risale al mese di maggio (e reso noto solo succesivamente ndr) quando un cliente aveva comprato del gelato nel bar di Passo di Rigano e lo aveva portato a casa. Una volta aperta la confezione la macabra scoperta: all'interno c'era una falange. Immediata la denuncia e l'avvio degli accertamenti. Dalle indagini è emerso che un dipendente (in nero) stava preparando il gelato quando la mano, probabilmente per una disattenzione, gli sarebbe rimasta incastrata nell'impastatrice. Un colpo netto che gli ha mozzato un pezzo di dito. Il lavoratore sarebbe quindi "scappato" per raggiungere l’ospedale. I colleghi invece di gettare l'intera partita di prodotto hanno pulito il laboratorio e conservato il gelato. Tutto sarebbe avvenuto in assenza del titolare. A giugno, dopo il sequestro delle attrezzature, il dipartimento prevenzione dell'Asp, aveva sospeso l'attività.

Il titolare adesso - effettuata la bonifica e pagata l'ammenda all'Inps per il lavoratore non in regola - ha ottenuto il via libera per la riapertura. Tuttavia è indagato per frode in commercio. Secondo la versione fornita dai suoi legali, però, lui sarebbe stato assente nel momento dell'incidente. Non conoscendo come erano andate le cose non avrebbe potuto in alcun modo prevenire quanto poi accaduto al cliente.