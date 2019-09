Notte di follia fuori dal cinema: distrugge colonnina antincendio, multa di 4.500 euro

Un gesto folle, durante una serata in compagnia di amici, che gli costerà parecchio. Un palermitano di 27 anni è stato condannato al pagamento di una multa salatissima - 4.500 euro- per avere devastato, a pugni, una colonnina antincendio. I fatti si sono svolti a Brescia.

Il giudice ha infatti tramutato la pena detentiva - due mesi di reclusione - in un'ammenda che il giovane palermitano dovrà sborsare in fretta. La vicenda - riportata dal quotidiano Bresciaoggi - risale al maggio del 2015: il 27enne era in compagnia di un amico, stavano comminando fuori dal cinema Oz di Brescia, per raggiungere un locale della zona. Ma non ci sono mai arrivati.

Il ragazzo ha improvvisamente deviato: è entrato in un'aiuola e, per motivi non precisati, ha sfogato la sua rabbia contro la cassetta che contiene l'idrante, mandando in frantumi il vetro. Pensava che nessuno lo vedesse e che il gesto restasse quindi impunito, ma gli era andata male. Proprio in quel momento stava passando infatti una pattuglia della polizia: gli agenti avevano visto tutta la scena, fermando e denunciando il ragazzo per danneggiamento.