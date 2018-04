Distrugge due auto dei carabinieri per farsi arrestare: "Sono ludopatico, rinchiudetemi"

Pur di smettere di giocare alle slot machines ha preferito distruggere le auto di due carabinieri per farsi ammanettare e rinchiudere in carcere. I militari della stazione di Grisì hanno fermato un 48enne, nato in Germania e residente a Monreale con l’accusa di danneggiamento aggravato. Dopo la convalida dell’arresto, al termine della direttissima presso il tribunale di Palermo, l’uomo è stato rimesso in libertà.

L’episodio ieri sera. L’uomo a bordo di una Ford si è schiantato contro due mezzi parcheggiati davanti alla stazione dei carabinieri. Nel corso dell’udienza di stamattina il 48enne ha spiegato al giudice di essere un giocatore compulsivo e di aver pensato di uscire dal tunnel dell’azzardo grazie al quale, in 5 anni, avrebbe perso circa 200 mila euro. L’auto dell'uomo, sprovvista di copertura assicurativa, è risultata anche sottoposta a sequestro penale e amministrativo.