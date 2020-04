Sant'Annibale, padre Vicari ringrazia benefattori che hanno permesso l'acquisto di generi alimentari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La Caritas Sant'Annibale della parrocchia Gesù Sacerdote esprime un profondo ringraziamento a tutte quelle famiglie e associazioni della comunità che con ogni forma e mezzo loro disponibile, hanno dato il proprio contributo al servizio di distribuzione di generi alimentari che stiamo portando avanti".

Così padre Antonino Vicari, parroco della parrocchia di via Castellana, che aggiunge: "Sono giornate difficili e cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tantissimi nuclei familiari particolarmente vulnerabili, piombati in condizione di povertà assoluta a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Nei prossimi giorni con i nostri volontari, continueremo ad assisterli pur consapevoli che le nostre sole forze non basteranno. E' necessario che ognuno faccia la sua parte e che soprattutto i residenti delle diverse zone della città si rivolgano alle rispettive parrocchie per il buon funzionamento dell'intero sistema di assistenza caritatevole. Commuove la solidarietà di chi pur non avendo molto dà una parte di sé per regalare conforto al prossimo".

E' la bellezza del Vangelo - sottolinea padre Vicari - che si realizza e ci fa rivivere nel nascondimento quelle pagine di carità e di donazione gratuita. Così la comunità cresce e si rafforza anche in momenti critici come questo nel segno della stessa spiritualità trasmessaci del nostro padre Sant'Annibale".