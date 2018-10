Paura in via Villareale, calcinacci piombano sull'asfalto: strada chiusa

"Piovono" calcinacci in centro. Paura in via Valerio Villareale, alle spalle di piazzetta Bagnasco, dove questa mattina sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcuni balconi e il prospetto del palazzo al civico 40. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire agli operatori del 115 di eliminare ulteriori parti pericolanti.

"Per un attimo c'è stato il panico tra i passanti. Sono caduti dei pezzi molto grossi. Uno di questi - spiega a PalermoToday un passante, Gaetano Rizzuto - peserà almeno 10 chili. Se in quel momento fosse passato qualcuno, ci sarebbe rimasto secco". Dopo un primo sopralluogo, spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco, non registrano danni a persone o cose.

Gallery