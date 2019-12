Acqua a singhiozzo a Bonagia e Falsomiele: disagi per i residenti

Acqua a singhiozzo a Bonagia-Falsomiele, disagi per i residenti. A dare notizia dell'inconveniente tecnico, a monte di viale Regione Siciliana, che va avanti da qualche giorno, è l'Amap: "La causa non è stata ancora identificata. La società ha attivato gli interventi necessari, al fine di risolvere il problema ed evitare il disagio. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".