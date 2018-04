"Non è prestanome dei boss", dissequestrati dopo 7 anni i beni dell'imprenditore Lena

Dopo sette anni e mezzo dal sequestro dei beni, l'imprenditore Francesco Lena è stato assolto definitivamente dall'accusa di essere un prestanome di boss mafiosi ed è rientrato in possesso del suo patrimonio, che comprende anche l'azienda vitivinicola "Abbazia Santa Anastasia" di Castelbuono.

La sezione Misure di prevenzione del tribunale ha dato ragione all'imprenditore e ai suoi legali, gli avvocati Andrea Dell'Aira e Rosario Vento. Il nome di Lena era stato associato a quello di padrini come Bernardo Provenzano, Salvatore Lo Piccolo, Nino Madonia e Antonino Rotolo. Ombre nate da alcune intercettazioni in cui i boss parlavano di favori che sarebbero stati fatti da Lena. Secondo i magistrati però, "non è possibile comprendere in cosa sia consistito il favore. Né sulla base dei dati contabili può affermarsi che le attività imprenditoriali di Lena abbiano tratto vantaggio da rapporti da lui intrattenuti con l'organizzazione".