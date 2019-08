Cade dal materassino e viene inghiottito dal lago: scomparso 33enne

Sono ore di ansia per i familiari e gli amici di un 33enne originario di Palermo, disperso e inghiottito nel lago di Castel Gandolfo, uno dei più pericolosi della periferia di Roma, nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 agosto. L'uomo (C.P.B., queste le sue iniziali) stava facendo il bagno su un materassino. Era entrato in acqua verso le 14 e, un'ora dopo, un gruppo di ragazzi usciti con i pedalò dopo averlo visto dimenarsi nel lago sono rientrati per dare l'allarme. Verso le 16, quindi, sono iniziate le ricerche durate fino al calare del sole.

Sul posto un elicottero e i sommozzatori dei vigili del fuoco, la protezione civile e gli agenti della polizia di stato con il commissariato di Albano impegnato lungo le coste. La prima parte delle ricerche ha dato esito negativo. Dalle 6 di questa mattina i disperativi tentativi dei soccorsi sono ripresi e le ricerche dei sub si sommeranno a quelle dei robot scandagliatori. Più le ore passano e più le speranze si affievoliscono.

L'uomo, nato a Palermo e originario di Naro, nell'Agrigentino, da anni vive a Roma, nel quartiere di Castelverde, dove lavora come elettricista. Era ai Castelli Romani con il fratello e la sua fidanzata. L'anno scorso per individuare la salma di Elnur Babayev, 29 anni, sono ci vollero 17 giorni.