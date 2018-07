Via Amarilli è invasa dai rifiuti: "Insetti, ratti e pulci proliferano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ancora una volta assistiamo ad un disservizio da parte della Rap. Numerose sono state le segnalazioni effettuate per bonificare la discarica in via Armadilli, a seguito delle segnalazioni e lamentele pervenute dai residenti. Nonostante le segnalazioni effettuare alla Rap, i residenti lamentano che “la situazione peggiora di giorno in giorno ed è diventata insostenibile”. Gli insetti, i ratti e le pulci proliferano e li costringono a stare con le finestre ele porte chiuse. La gente è costretta a scendere dal marciapiedi mettendo a rischio la propria incolumità perché letteralmente invaso dai rifiuti. Il Consigliere della Settima Circoscrizione

