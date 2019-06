Rifiuti e pneumatici in fiamme, nube di fumo nero invade l'autostrada

Discarica abusiva in fiamme vicino l'autostrada Palermo-Catania. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle 10, nella bretella della A19, in zona Brancaccio. Due le squadre chiamate a domare un incendio che ha creato una densa colonna di fumo nero. Un rischio anche per l'incolumità degli automobilisti che sono stati costretti a superare la nube nera "alla cieca". A bruciare un ammasso di rifiuti, pneumatici e pezzi di elettrodomestici abbandonati da qualcuno.