Bellolampo, Tmb mobile riparato e arriva il sì della Regione al trasferimento dei rifiuti

Riparto il tritovagliatore mobile della discarica di Bellolampo. Il nastro trasportatore del macchinario, che tratta 600 tonnellate di rifiuti, ieri si era guastato a causa di una lastra di acciaio. "L'impianto mobile - fa sapere la Rap - è già da ieri pienamente operativo ma lo stesso tratta non più di 600 tonnellate giornaliere di rifiuti, contro circa 850/ 900 quotidiani". I disagi sono ben visibili passeggiando per la città: in diverse zone i cassonetti sono stracolmi. "Il surplus di un 30% giornaliero - ammette la Rap - determina situazioni di difficoltà soprattutto nelle zone della città per le quali la raccolta è antimeridiana (Sperone, Villagrazia, Falsomiele, parte di Brancaccio, parte di Vergine Maria, qualche quartiere che ricade nella quarta circoscrizione, parte del quartiere Leonardo da Vinci / Uditore, Villa Turrisi, passo di Rigano, parte Michelangelo, parte di viale Regione Siciliana Nord Ovest). Disagi quasi nulli si registrano invece nell'area del porta a porta".

Per correre ai ripari, l’azienda ha chiesto alla Regione l'autorizzazione per sfruttare altre discariche. Ieri sera, l'appello della Rap è stato accolto: le 300 tonnellate di rifiuti "in più" saranno trasferite in altro impianto per il pretrattamento meccanico. Una volta trattati i rifiuti torneranno in discarica per essere avviati al conferimento nella sesta vasca.

Tra le concause del danneggiamento dell’impianto la presenza di rifiuti speciali nei cassonetti, non smaltiti correttamente. "Si chiede - conclude l'azienda - con forza ai cittadini di non conferire rifiuti ingombranti, pericolosi, speciali o inerti nei contenitori. Esiste un servizio a domicilio per chiedere il ritiro gratuito dei propri ingombranti e si ricorda che sono presenti in tutte le circoscrizioni degli scarrabili mobili dove potere conferire il mobilio da disfarsi o rifiuti Raee".