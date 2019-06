I carabinieri a Bellolampo, troppi rifiuti e discarica chiusa: rischio emergenza

I carabinieri del Noe e tecnici dell’Arpa a Bellolampo. A Palermo e nei comuni che conferiscono nella discarica cittadina si rischia di sprofondare in una nuova emergenza a causa dell’accumulo di rifiuti (pare siano circa duemila tonnellate) in attesa della lavorazione con il Tmb nel piazzale dell’impianto. A gelare l’Amministrazione nonostante il caldo torrido dell'estate appena iniziata è stata una mail firmata da un dirigente dell’Area impianti della Rap dopo l’ultimo sopralluogo: “Da stasera non potrà più essere concesso l’accesso al Tmb e alla discarica, sia ai comuni della Srr sia al Comune di Palermo, almeno fino allo smaltimento dei quantitativi in eccesso contestati al ripristino funzionale dell’impianto”. Proprio in queste ore si sta svolgendo un vertice cui hanno preso parte, fra gli altri, il presidente della Rap Giuseppe Norata e l’assessore Giusto Catania.

Nella missiva inviata dalla società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo il dirigente sottolinea come la situazione fosse stata già segnalata alle Srr e al Comune, “comunicando - si legge - che in assenza di discariche (anche Oikos recentemente autorizzata lo è solo per 80 tonnellate al giorno e quindi al di sotto dei conferimenti ricevuti) e per la saturazione dei depositi non si poteva più conferire”. Dunque sino a nuove disposizioni nessuno potrà accedere a Bellolampo e scaricare i rifiuti, come confermato in un’altra mail inviata da un dirigente Rap al Comune: “Ci scusiamo, a causa di problemi di conferimento, i compattatori non possono operare nei tempi canonici”. Bisognerà adesso che le autorità competenti chiariscano le ragioni del problema e quindi del blocco, che potrebbe essere stato causato dal mancato rispetto dei limiti imposti sulla quantità di rifiuti che sarebbe stato possibile scaricare. (Articolo in aggiornamento)