Dirigenti Rap indagati, sindacato scrive a Norata: "Si fida ancora di chi l'ha tradita?"

A distanza di tre giorni dal sequestro preventivo, eseguito dai carabinieri per la Tutela del lavoro, nei confronti di nove dirigenti della Rap indagati - a vario titolo - per peculato e reati in materia di falso, la Fp Cgil ha scritto una lettera all'amministratore unico Giuseppe Norata per chiedergli di prendere posizione sulla vicenda.

"Non ritiene - afferma il coordinatore territoriale igiene ambientale Giuseppe Spataro - che questi stessi soggetti abbiano già abbondantemente dimostrato una cronica incapacità manageriale di gestione, di programmazione, di progettualità, di mancanza decisionale limitandosi a svolgere un ruolo riconducibile più a semplici capi servizi che a veri manager, cui continuare ad affidare una azienda con un ruolo sociale così importante, nonché strategico nel contesto ambientale e cittadino?" I dirigenti sono accusati di aver usato i soldi dell'azienda per pagare multe personali, scattate per alcune violazioni in materia di infortuni sul lavoro.

"La Rap, società di pubblico servizio che non trascorre buoni momenti per ciò che riguarda la gestione economica e la qualità dei servizi resi, non aveva certo - continua la lettera - bisogno di farsi sporcare l’immagine proprio da coloro che, con la detenzione di ruoli e poteri decisionali, avevano il dovere di difenderla. I dirigenti indagati, per la quale si contraddistingue un rapporto costituito sulla fiducia tra gli stessi e la società, per le presunte accuse di falso ideologico, abuso d’ufficio e peculato, si sarebbero 'pregiati' di avere compiuto atti deleteri per l’intero sistema aziendale. Pertanto, la s’invita, nella qualità di amministratore e legale rappresentante, di valutare, con ossequiosa tempestività e obbiettività, la decisione di riporre ancora o no la fiducia nei confronti di quei soggetti che l’hanno tradita. Nel caso voglia continuare a riporre la fiducia, la invitiamo a farlo con un atto palese ed esplicito e non con un mero silenzio, ma con parole che chiaramente manifestino i motivi per cui lei ritenga di lasciare amministrare questa nostra azienda da soggetti che hanno ammesso le loro colpe".