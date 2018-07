Cinque nuovi dipinti sui muri dell'Albergheria: "prende vita" anche Santa Rosalia

"Io ed i miei amici pittori Alessandro Bazan, Fulvio Di Piazza, Angelo Crazyone e Andrea Buglisi stiamo dipingendo alcuni muri di Ballarò". A dare l'annucio su Facebook ieri è Igor Palminteri Scalisi, già autore di diversi murales realizzati in città. Tra i suoi lavori anche l'opera dal titolo "Mai nulla", raffigurante la Santa Morte, il cui volto qualche giorno fa è stato sfregiato.

Cinque i muri dell'Albergheria che gli artisti coloreranno contemporaneamente. Si trovano in vicolo Gallo, via Musco (accanto a porta Sant'Agata), via Di Cristina, corso Tukory (lato università) e via Mongitore (ex carcere). Non resta che aspettare il 25 luglio, data in cui i lavori dovrebbero essere conclusi per poterli ammirare. Uno dei murales sarà un omaggio a Santa Rosalia. A finanziare l'intervento di riqualificazione la fondazione Elenk’Art. Mentre i colori sono stati donati da Tommaso Piazza Colori.

Ecco i muri dove verranno realizzate le opere:

Gallery