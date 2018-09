Reset, aveva segnalato presunte anomalie a "Striscia la Notizia", dipendente licenziato in tronco

Si era rivolto a "Striscia la Notizia" per segnalare presunte anomalie sull’attività dell’azienda e sull’affidamento di alcuni incarichi all'esterno, come ad esempio l'elaborazione delle buste paga. E aveva pure presentato un esposto alla Corte dei conti. Adesso si ritrova senza lavoro. E' la sorte toccata ad un dipendente della Reset, la società consortile del Comune, licenziato in tronco perché voleva "pregiudicare l’immagine, il decoro, l’onore e la reputazione del Consiglio di Amministrazione".

Così si legge nella lettera di risoluzione del rapporto di lavoro che gli è stata notificata dalla Reset. Il Cda non avrebbe mandato giù il servizio realizzato dal Tg satirico di Mediaset, scaturito dalla denuncia del lavoratore. E nemmeno le dichiarazioni - in merito alle stesse vicende - rese dalla commissione Aziende del Consiglio comunale.

A prendere le difese del dipendente Reset è la Cisal che, attraverso il segretario palermitano Gianluca Colombino, chiede all'azienda di revocare il licenziamento. "Si tratta di una decisione gravissima e illogica, di cui chiediamo l’immediata revoca - dice Colombino -. La normativa più recente, a livello nazionale, incita i dipendenti a segnalare presunte anomalie alle autorità competenti perché si effettuino le verifiche del caso. La Reset, anziché dirsi pronta a dimostrare la correttezza del proprio operato in tutte le sedi, ha deciso di punire un lavoratore che ha solo tentato di fare gli interessi della città, visto che l’azienda è pagata con soldi pubblici".

"Gli amministratori della Reset - continua Colombino - hanno deciso di punire il dipendente, la cui unica colpa è quella di aver chiesto alla magistratura contabile e al Consiglio comunale di effettuare le verifiche del caso: un messaggio devastante, che nei fatti mette un bavaglio ai lavoratori che hanno a cuore il futuro della propria azienda e che chiedono il rispetto delle regole. La Reset revochi immediatamente il licenziamento, altrimenti il sindacato agirà in tutte le sedi opportune; al tempo stesso, chiediamo all’amministrazione attiva e al Consiglio comunale di far sentire la propria voce a tutela dei dipendenti delle partecipate".