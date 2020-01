Cefalù, nasce la commissione diocesana per la tutela dei minori

E' stata stata costituita nella Diocesi di Cefalù la commissione diocesana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Il referente diocesano, nominato dal vescovo Marciante, è Salvatore Grisanti.

Spetta al referente "collaborare strettamente con il vescovo diocesano nell’adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili; far da riferimento locale al servizio regionale Tutela Minori, del quale è membro di diritto; proporre iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli operatori pastorali; assistere e consigliare il vescovo collaborando, se richiesto, nell’ascolto e nell’accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi".

Grisanti sarà aiutato da una commissione di laici esperti, approvati dal vescovo. Ne fanno parte Giuliana Cardinale, psicoterapeuta, e Patrizia D’Anna, pediatra. Sul sito della diocesi di Cefalù (www.diocesidicefalu.org), nella Sezione Tutela dei Minori, sono indicate tutte le informazioni per contattare il responsabile.