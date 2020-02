A Palermo arriva Digitimpresa, un workshop gratuito per la creazione di siti web

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Digitalizza la tua impresa: a Palermo un workshop gratuito per creare il tuo sito web, con la prestigiosa collaborazione di SiteGround, il terzo più grande host WordPress al mondo. Alla luce di un mercato che cambia alla velocità della luce, non possiamo trascurare l’importanza oggi di una comunicazione online efficace e professionale. Per questa ragione, CPW Italia, società di consulenza che supporta le imprese nello sviluppo del proprio business, propone un Workshop gratuito per la creazione di Siti Web rivolto a chi vuole navigare nuovi orizzonti digitali.

DIGITIMPRESA - Un sito web per voi, si terrà a Palermo il 20 Febbraio 2020, dalle 9 alle 16, presso la sede del Dopolavoro Ferroviario in via Antonio Pecoraro, n°2. Interverranno Francesco Giammanco Consulente SEO e Project Manager, Riccardo Lo Cicero Web Master CPW Italia e Gaia Butticè Responsabile Area Immagine e Marketing CPW Italia. L’evento è organizzato da CPW Italia, con la prestigiosa collaborazione di SiteGround, il terzo più grande host WordPress al mondo. Tra gli sponsor anche l’ente non profit Mezzogiorno Foundation, attento alle esigenze del Mezzogiorno e alle iniziative che possono dare validi contributi all'economia del Sud. Il workshop è a numero chiuso, le iscrizioni si effettuano al seguente form. Per qualsiasi informazione o chiarimento contattateci all’indirizzo email: info@cpwitalia.it