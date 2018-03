Più cassonetti nei parchi e vigili a Mondello e Sferracavallo: il piano del Comune per le feste

Più cassonetti in prossimità delle area ristoro e nelle pinete della Favorita e di Montepellegrino e più pattuglie della polizia municipale nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. E' questo il piano del Comune per salvaguardare i parchi e la sicurezza nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

"Rap informa - comunica in una nota Palazzo delle Aquile - che a salvaguardia delle condizioni del parco saranno posizionati nelle pinete della Favorita e di Montepellegrino 150 carrellati da 360 litri nonché 20 cassonetti su strada in prossimità delle aree di ristoro dei gitanti per evitare che le aree diventino ricettacolo di rifiuti". La raccolta differenziata, invece, sarà garantita con circa il 50% della forza lavoro. Il servizio “porta a porta”, invece, non subirà nessuna variazione: il deposito dei rifiuti indifferenziati può essere effettuato esclusivamente dalle 18 alle 22 dei giorni feriali.

Per garantire la sicurezza su strada, la polizia municipale attenzionerà il parco della Favorita e vigilerà sia sulla circolazione viaria di viale Diana e viale Ercole che sul rispetto degli spazi pubblici. Il giorno di Pasquetta, inoltre sono previste due pattuglie a partire dalle 6,30 del mattino e saranno impiegate anche unità del nucleo cinofilo. Otto pattuglie, infine, saranno dedicate ai controlli nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo dove, dato il clima, si prevede un consistente afflusso di visitatori.

"I lavoratori di questi due rami importantissimi dell'amministrazione comunale - sottolinea il sindaco Leoluca Orlando - anche per queste festività garantiranno servizi essenziali con grande sensibilità e professionalità".