Differenziata, salta la raccolta di organico e plastica: cumuli di rifiuti in centro città

Salta ancora la raccolta differenziata dei rifiuti in centro città. Molte le strade invase da cumuli rifiuti. In particolare, non è stato ritirato l'organico e la plastica.

In via Paolo Paternostro, ad esempio, vi sono i contenitori dell'organico e montagne di plastica accanto ai portoni. Numerose le telefonate di protesta alla Rap, che ha assicurato ai cittadini quanto prima il recupero dei rifiuti. Sempre la stessa la risposta: "Provvederemo". Alcuni residenti hanno manifestato tutto il loro disappunto attaccando fogli sui sacchi dell'immondizia.

La Rap, al momento senza ancora un Cda, vive una situazione economica di sofferenza. E deve fare i conti anche con carenze di personale: su un totale di 1.900 dipendenti, gli addetti destinati alla raccolta differenziata in tutta la città sono 450. Altri 400 si occupano di svuotare i cassonetti tradizionali e 200 dello spazzamento manuale delle strade. Il resto è impegnata nella discarica di Bellolampo, nella manutenzione delle strade, nella pulizia delle sedi giudiziarie, in incarichi amministrativi e altri servizi.